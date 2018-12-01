В аеропорту "Одеса" в Україну не пустили відомого російського танцюриста

Прикордонники мотивували відмову тим, що Ільдар Тагіров не зміг підтвердити мету перебування в Україні. Однак організатори вистави, в якій мав брати участь танцюрист, запевняють, що всі необхідні документи для підтвердження мети поїздки було зібрано заздалегідь.

В аеропорту «Одеса» прикордонники не пропустили в Україну відомого російського актора і танцюриста Ільдара Тагірова, участь якого планувалося в прем'єрній виставі «Діалоги» (DIALOGY).

Про це УНІАН повідомили організатори вистави - учасники театральної команди U! Zahvati (Київ).

За словами представника команди, 23-річний Тагіров мав виконувати головну роль у виставі-променаді DIALOGY, проект підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єру постановки було заплановано в Одесі на 1 і 2 грудня.

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Він зазначив, що актор летів літаком з Мінська, в міжнародному порту «Одеса» його не пропустили через державний кордон України.

«Як стало відомо команді U! Zahvati, 1 грудня близько 16.00, Ільдара Тагірова не пустили в Одесу, мотивуючи це в офіційних документах тим, що «не він може підтвердити мету перебування в Україні», - повідомив представник театральної команди.

Він стверджує, що всі необхідні документи для підтвердження мети поїздки актора до Одеси було зібрано заздалегідь. Крім того, у відкритих джерелах - багато анонсів вищеназваної вистави.

Зокрема, як уточнив керівник U! Zahvati Олександр Стужук, відповідні документи було надано прикордонникам, які «проігнорували докази і тим самим створили проблеми для культурного проекту».

«Останній місяць ми провели в репетиціях і спектаклях в Києві з Ільдаром Тагіровим, і тепер, через небажання бюрократичної системи побачити в особі Ільдара людину миру і культури, отримали таку неприємну ситуацію», - наголосив Стужук.

Тагіров є громадянином Росії, але, як акцентує Стужук, активно займається публічною творчою діяльністю переважно в Європі, а його участь у зазначеній виставі в Одесі була запланована більше року тому.

Сьогодні на прем'єрі вистави DIALOGY в Одесі Тагірова замінить дублер Микита Кравченко (Київ).

Тагіров є переможцем проекту «Танцюють всі» на телеканалі СТБ у 2012 році, володарем гран-прі всесвітньо відомих змагань VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) та італійському Spoleto International Ballet Competition. Він володар золотих медалей найпрестижніших міжнародних конкурсів артистів балету в номінації Contemporary dance в США, Італії, Білорусі.