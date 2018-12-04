Міжнародний день волонтера: коли і як відзначають в Україні

В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну.

У всьому світі 5 грудня відзначають міжнародний День волонтера - International Volunteer Day. Україна - єдина країна в світі, де цей день переходить в День збройних сил, який відзначається 6 грудня.

День волонтера був заснований ще в 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Цей день дає можливість добровольцям і різним організаціям відсвяткувати свою роботу, поділитися своїми цінностями і розповісти про себе

В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну.

Волонтери - це мобільна резервна армія України. У ній є свої постачальники, медичні підрозділи, авторемонтні майстерні, фінансисти, медичний транспорт, служба тилу (яка виробляє необхідні для армії речі і продукти). Навіть свої засоби масової інформації: сьогодні в Україні волонтери стають відомими блогерами поки пишуть звіти в соцмережах.

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Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримує необхідну допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров'я людей і тварин, їхній комфорт і безпеку. Нерідко волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям заради порятунку інших.

Хорошим подарунком на День волонтера буде ваша допомога — невеликий благодійний внесок, прояв турботи і теплоти по відношенню до тих, кому це потрібно.

Як повідомляв УНІАН, у цей четвер - День Збройних сил України. Свято в 1993 році своєю постановою запровадила Верховна Рада.