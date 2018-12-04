ВР планує прирівняти людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху

У законодавстві пропонується встановити основні права і обов'язки осіб, які рухаються в колісних кріслах.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних (№7486).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 із 353 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожІнклюзію зробили обов'язковою для всіх нових шкіл та дитсадків

Законопроектом встановлюється, що до учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, особи, які рухаються в інвалідних кріслах, велосипедисти, погоничі тварин.

Водій зобов'язаний вживати всіх можливих заходів до забезпечення безпечних умов для пересування найбільш уразливих учасників дорожнього руху - дітей, осіб з інвалідністю, велосипедистів і людей похилого віку.

Серед іншого до закону пропонується внести нову статтю 19-1 "Основні права і обов'язки осіб, які рухаються в кріслах колісних".

Так, вони мають право рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода; їздити по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю.

Особи, які рухаються в кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються пішоходів.

Читайте такожКабмін запровадив нову модель забезпечення ряду послуг для людей з інвалідністю

Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються велосипедистів.

Також встановлюється, що особи, які рухаються в інвалідних візках, зобов'язані використовувати технічно справні та належно обладнані крісла; не перевозити вантажі, що заважають керуванню; не буксирувати причепи; не перевозити пасажирів.

При цьому крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю - зовнішніми світловими приладами.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон визначив параметри облаштування паркомісць для людей з інвалідністю.