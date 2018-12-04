Пособника терористів "ДНР" не пустили на кінофестиваль у Лондоні

Скандального Охлобистіна не пустили на фестиваль в Лондоні.

За рішенням британського уряду російського актора Івана Охлобистіна не пустили на жоден із заходів Тижня російського кіно в Лондоні, хоча він й отримав візу у Великобританію.

У Лондоні демонструвався фільм за його участю "Тимчасові труднощі", повідомляє "Взгляд".

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Представник актора Максим Брусніцин стверджує, що заборона на його появу на заходах Тижня російського кіно ніяк не пов'язана з українськими активістами, які вимагали не пускати Охлобистіна.

"Оскільки Іван свого часу висловлювався про геїв, вони попросили організаторів, щоб не порушувати їхню толерантність, щоб Іван утримався від відвідування. Ті люди не мають до цього жодного відношення", – заявив він у коментарі пропагандистському РЕН-ТВ.

Раніше депутат Верховної Ради Антон Геращенко звернувся до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з вимогою не допустити на територію Британії Івана Охлобистіна - пособника терористів "ДНР".