В Одесі помер український мультиплікатор, відомий своїми роботами у "Каламбурі"

Серед робіт мультиплікатора Гриневича - анімаційний серіал «Маски-шоу», кліпи для кабаре-дуету «Академія», заставки для «Джентльмен-шоу» і відеожурналу «Каламбур».

Сьогодні в Одесі помер відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської кіностудії, Юрій Гриневич помер на 47-му році життя.

«4 грудня Одеса втратила дивну і талановиту людину, хорошого друга і сім'янина», - зазначили в прес-службі.

Серед робіт мультиплікатора - анімаційний серіал «Маски-шоу», кліпи для кабаре-дуету «Академія», заставки для «Джентльмен-шоу» і відеожурналу «Каламбур».

Колектив Одеської кіностудії висловлює щирі співчуття рідним, друзям і близьким Гриневича. Вшанувати пам'ять митця можна буде 7 грудня у кінозалі Одеської кіностудії.