У Києві відбувся офіційний прийом на честь Національного дня ОАЕ

Надзвичайний і повноважний посол ОАЕ в Україні відзначив стрімкий і плідний розвиток економічного, а також культурного і наукового співробітництва між двома країнами.

30 листопада в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся прийом, присвячений Національному дню Об'єднаних Арабських Еміратів (до Дня незалежності).

«Національний день» — один з найбільш шанованих в ОАЕ свят. У цьому році на торжество посольство ОАЕ в Україні запросило українських державних і політичних діячів, а також представників великого бізнесу.

Дипломатичний прийом відкрив Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі. У вітальному слові до гостей він зазначив стрімкий і плідний розвиток економічного, а також культурного і наукового співробітництва між двома країнами.

Українську сторону на заході офіційно представляв Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр України з питань соціальної політики.

Він наголосив на видатних досягненнях Шейха Заїда Бін Султана Аль Нагайяна, завдяки якому «Емірати стали потужною сучасною державою і зразком економічного розвитку, безпеки і толерантності для країн близькосхідного регіону». Святкування 47-го Національного дня збігаються з Роком Заїда в ОАЕ, який був проголошений в 2018-му у зв’язку зі сторіччям від дня народження батька-засновника ОАЕ. Також Розенко відзначив високу і позитивну динаміку розвитку двосторонніх політичних відносин сьогодні між Україною і ОАЕ.

Особливою увагою Надзвичайний і Повноважний Посол Салем Ахмед Аль-Каабі відзначив запрошених представників великого бізнесу в Україні. Так, одним з небагатьох, на заході був співвласник найбільшої мережі в Україні «АТБ-Маркет» Геннадій Буткевич.

Дипломатичний прийом з нагоди Національного дня посольства Об’єднаних Арабських Еміратів в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшов під гаслом «Spirit of the Union» – «Дух єднання». Захід під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла Салем Ахмед Аль-Каабі завершився яскравими музичними виступами, присвяченими знайомству з культурою країни, і спілкуванням між гостями.

Згідно з останнім рейтингом World Economic Forum, ОАЕ посідають перше місце в світі по ефективності державних витрат. За короткий проміжок часу з необжитої пустельної ділянки землі цей регіон перетворився в потужну, економічно розвинену федерацію, з одним з найвищих рівнів життя не тільки на Близькому Сході, але і в світі.

2 грудня чотири найбільших авіаперевізника Об’єднаних Арабських Еміратів – Emirates, Etihad, Flydubai і Air Arabia – здійснили спільний повітряний парад на честь Національного дня.