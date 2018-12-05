У новоствореному міністерстві планують переглянути всі пільги для ветеранів

За словами Ірини Фріз, Міністерство не розділятиме кадрових військових і мобілізованих ветеранів, а також не поділятиме ветеранів за різними війнами і миротворчими операціями.

Новостворене Міністерство у справах ветеранів планує шляхом широкого громадського обговорення з ветеранськими організаціями переглянути всі пільги, які діють для цієї категорії громадян.

Про це заявила в інтерв'ю "Повернись живим" голова відомства Ірина Фріз, зазначивши, що пільги переглядатимуться після створення Єдиного державного реєстру ветеранів та платформи Е-ветеран.

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"Ми точно переглядатимемо всі пільги. І робитимемо це шляхом широкого громадського обговорення з ветеранськими організаціями. Я не буду сама щось сидіти і визначати, що потрібно, а що не потрібно. Я проситиму ветеранські організації сісти за один стіл без камер і з’ясувати всі питання, що стосуються реєстру пільг. Ми пропонуємо його актуалізувати. Тому що у переліку, який існує зараз, є мертві пільги, на які виділяються бюджетні кошти. Ми маємо це все впорядкувати. Повторюся, виключно через громадське обговорення з ветеранськими організаціями", - наголошує Фріз.

За її словами, при цьому Міністерство не розділятиме кадрових військових і мобілізованих ветеранів.

"Міністерство захищатиме інтереси всіх без винятку ветеранів – миротворчих місій, бойових дій, війн", - наголосила міністр.

Також Фріз вважає, що в Україні недоцільно поділяти ветеранів за різними війнами і миротворчими операціями.

"Я за те, щоб ветеранський рух розвивався. Переважна більшість ветеранів є зараз учасниками російсько-української війни. Здебільшого це досить молоді люди, яким потрібно дати шанс реалізувати себе не лише на фронті, а й у цивільному житті. Але поділяти ветеранів Міністерство з питань ветеранів не буде. Я думаю, що від цього безпосередньо залежить єдність ветеранського руху", - заявила вона.