У Черкасах відновлять блокпости на в'їздах у місто

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

За його словами, у зв’язку із загостренням ситуації на сході країни та загрози терористичних актів, у всій області під посилену охорону вже цього тижня візьмуть найважливіші стратегічні об’єкти Черкащини, зокрема, міст у Черкасах через Дніпро, Канівську ГЕС, хімічні підприємства. Всього у Черкаській області під посилену охорону буде взято 41 об’єкт.

Читайте такожКабмін ввів режим НС на Донбасі й режим підвищеної готовності до НС по всій країніКрім того, у Черкаській області вже завтра, на виконання доручення прем’єр- міністра, створять регіональну комісію з надзвичайних ситуацій, яку очолить Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Державній службі з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях і ввів режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій по всій країні.

Також КМУ створив Державну надзвичайну комісію і мережу регіональних центрів з реагування на надзвичайні ситуації.