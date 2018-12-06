Закрилися в гримерці: Лобода "засвітилася" на концерті лідера Rammstein в РФ (фото)

Соліста Rammstein називають коханим Світлани Лободи.

У московському клубі ICON відбувся закритий концерт лідера Rammstein. Виступ Тілля Ліндеманна відвідала і співачка Світлана Лобода, якій приписують роман із музикантом.

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Про це пише "Дни.ру". За даними видання, артистка під'їхала до службового входу на люксовому авто. Поруч з нею знаходилася старша дочка Єва. Правда, на концерт дівчинка не потрапила через вікове обмеження заходу. Лобода в супроводі охорони пройшла в будівлю, де спостерігала за концертом з VIP-ложі.

Співачка вибрала для вечора шубу зі звіриним принтом і сонцезахисні окуляри. Відразу після концерту Світлана і Тілль усамітнилися в гримерці музиканта.

Нагадаємо, що соліста Rammstein називають коханим Світлани Лободи. Саме німецького музиканта вважають батьком молодшої дочки співачки, яка з'явилася на світ у травні 2018 року в Лос-Анджелесі. Сама виконавиця не афішує стосунки з батьком Тільди, приховуючи від фанатів його ім'я. Однак після того, як Ліндеманн забрав Лободу з лікарні, сумнівів у шанувальників не залишилося.