Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку - Полторак

Міністр каже, що в іншому випадку Україна втратить Азовське море.

Україна не відмовиться від проходження військових кораблів Керченською протокою.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і в попередній раз. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав він.

Міністр уточнив, що "сьогодні ніхто нікуди не йде", це станеться, коли Військово-морські сили України "будуть готові".

"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі самі проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - сказав Степан Полторак.

Очільник Міноборони зазначив, що якщо Україна відмовиться від проходження військових кораблів Керченською протокою, "це буде означати, що Росія повністю окупувала Азовське море і ми просто втратимо ще одну територію. Ми собі цього дозволити не можемо".

Читайте такожПолторак пояснив, чому українські моряки не стріляли у відповідь під час атаки росіян

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".