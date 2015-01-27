Завтра в Україну повернеться морозна погода: вночі температура впаде до -10°

28 січня температура повітря у західних та північних областях України вночі знизиться до 4-10 градусів морозу, на решті території істотних змін не очікується, повідомляє Opogode.ua.

Протягом дня температура буде досягати 2 морозу - 4 тепла, в Криму до 10 градусів тепла.

Сніг та мокрий сніг випаде на північному заході, у східних областях, в центрі і у південній частині. На півдні буде переважати дощова фаза опадів. Місцями в Україні очікується туман та мряка. На дорогах ожеледиця.

У західній частині опади переважно у вигляді снігу пройдуть у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Температура повітря вночі 2-8, а місцями до 10 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У північних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі-2-8, місцями до 10 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У центральній частині місцями мокрий сніг і дощ, у Вінницькій області опадів не очікується. Температура повітря вночі та вдень від 3 тепла до 3 морозу.

У східних областях очікується сніг, місцями з дощем. Температура повітря протягом доби від 2 морозу до 5 тепла, у Харківській області вночі до 6 морозу.

У південній частині місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі та вдень 0-6 градусів тепла, в Криму до 10 тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі-3-6 градусів, вдень близько нуля.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.