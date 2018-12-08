﻿Луценко повідомив про завершення експертизи у справі про розстріли на Євромайдані

Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував на початок 2019 року передання в суд матеріалів слідства у справі про злочини на Євромайдані.

Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

Про це в ефірі телеканала "Інтер" повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, наказ розстріляти мирний Майдан. Від так, на початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загибли більше 100 осіб, більше півтори тисячі були поранені", – сказав він.

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Генпрокурор уважає, що "цей суд стане найочікуванішим процесом за ці роки".

"Біженці не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, усі сервери. Тим не менше, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновками експертизи, має причинно-наслідковий зв’язок зі смертями на Майдані", – зазначив Луценко.