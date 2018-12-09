Гурт Kazka розповів, як ставиться до своєї популярності в Росії

Пісню гурту "Плакала" крутять чи не в усьому світі.

Учасники популярного українськоого гурту Kazka, якийзаочно нагородили російською музичною премією, повідомили, як ставляться до своєї популярності в Росії.

Про пеом пише ТСН.

Вокалістка групи Олександра Зарицька зазначила, що світова популярність пісні "Плакала", це дуже велика відповідальність.

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"Це дуже відповідально, дуже серйозно, тому що українська мова звучить всюди. Тепер треба вчити всіх української мови", - заявила співачка.

Також виконавці зізналися, що їх найбільше здивувала їх популярність в Папуа - Новій Гвінеї, Колумбії, а також у Ріо-де-Жанейро у них є фанати.

Однак те, що україномовна пісня стала хітом у Росії їх зовсім не здивувало.

"Ні, не здивувало. Знову ж, це чудово. Всі країни слухають українську пісню і ми пишаємося цим", - зазначила Олександра.

Як повідомляв УНІАН, росіяни заочно нагородили український гурт KAZKA.