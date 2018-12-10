В МВС розповіли, коли в Україну доставлять перші вертольоти Airbus (інфографіка)

Авіаційна система МВС буде третьою за масштабом у Європі після Німеччини та Франції, запевнив Арсен Аваков.

Перші два вертольоти французької фірми Airbus Helicopters будуть доставлені в Україну 19 грудня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час робочої поїздки до Мюнхена (Німеччина), повідомили у прес-службі МВС.

«Ми створюємо єдину систему авіації МВС. В рамках контракту з французьким урядом буде закуплено 55 вертольотів Airbus. Перші два вертольоти прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року. Всі вертольоти збираються у Франції та Німеччині», - сказав Аваков.

За його словами, особливість авіації МВС в тому, що буде побудована гібридна система на основі досвіду французьких, німецьких та американських авіасистем.

«Вертольоти будуть у ДСНС, прикордонників, поліції і Нацгвардії. Вони будуть виконувати профільні задачі – ліквідація пожеж, контроль кордону, пошук злочинців та зниклих осіб. Але у випадку виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, наприклад, пожежі, будуть працювати всі разом», - зазначив Аваков.

Очільник МВС зазначив, що зараз по всій країні будуються пункти базування, ангари і вся необхідна інфраструктура, а у Кременчуці готуватимуть пілотів для системи авіаційної безпеки МВС.

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«До створюваної системи додаються ще вертольоти Мі-8, які у нас є, і у нас буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після німців та французів. Таким чином, ми стаємо в один ряд з європейськими колегами за якістю», - наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції про закупівлю в кредит 55 вертольотів для створення єдиної системи авіаційної безпеки.

14 липня Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus Helicopters для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

Вертольотами французького виробництва планується забезпечити ДСНС, Нацгвардію, Нацполіцію та Держприкордонслужбу.

25 вересня Аваков заявив, що чотири вертольоти французької фірми Airbus Helicopters надійдуть в Україну наприкінці 2018 року.