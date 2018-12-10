Виконавець культової ролі комісара Каттані потрапив до «чорного списку» Мінкульту

Італійський актор Мікеле Плачідо висловлювався в підтримку політики президента РФ Володимира Путіна.

Італійський актор та режисер Мікеле Плачідо, відомий за роллю комісара Каттані у культовому телесеріалі «Спрут», потрапив до сформованого Мінкультом переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Про це свідчить інформація на сайті Міністерства культури України. Мікеле Плачідо фігурує у списку з 10 грудня.

Міністерство культури складає перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.

Перший сезон драматичного серіалу «Спрут» вийшов на екрани у 1984 році, в ньому оповідалось про боротьбу італійських правоохоронців з мафією. Плачідо виконав в ньому одну з головних ролей. На теренах тодішнього СРСР «Спрут» здобув величезну популярність.

Зазначимо, раніше Плачідо висловлювався в підтримку політики президента РФ Володимира Путіна.