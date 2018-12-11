Україна піднялася в рейтингу свободи людини

Україна зробила найбільший крок вперед зі всіх країн світу, піднявшись на 16 позицій за рік.

Україна піднялась на 16 пунктів і посіла 118 місце із 162 у рейтингу "Індекс свободи людини 2018".

Про це на сторінці в Facebook повідомляє Інститут політичних досліджень та політичних консультацій з посиланням на звіт дослідницьких центрів The Cato Institute та Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, випущений до дня прав людини.

Україна знаходиться на 118 місці між Об'єднаними Арабськими Еміратами(117) і Тоґо (119). У Росії (120 місце) стільки ж балів, як і у Тоґо.

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Важливо також те, що Україна зробила найбільший крок вперед зі всіх країн світу, піднявшись на 16 позицій за рік.

Перші п'ять місць у рейтингу посідають Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада відповідно.

Найгірша ситуація з правами людини в Лівії (158 місце), Іраку (159), Ємені (160), Венесуелі (161), Сирії (162).

Індекс вираховується на основі 79 показників особистої, громадської та економічної свободи, використовуючи дані за період 2008-2016 роки.

Нагадаємо, Україна посіла 88-ме місце в глобальному рейтингу якості життя. Такого висновку дійшли автори глобального рейтингу індексу людського розвитку, складеного аналітиками Програми розвитку ООН (ПРООН). Найкращий індекс людського розвитку в світі зафіксований у 2017 році в Норвегії.