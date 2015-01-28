В центрі Бердянська знесли пам'ятник Леніну (фото)
10:26, 28 січня 2015Суспільство
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Сьогодні вранці в центрі Бердянська на Приморській площі невідомі в камуфляжі знесли пам'ятник Леніну.
У Бердянську знесли пам'ятник Леніну / bmr.gov.ua
Як йдеться у повідомленні Бердянської міськради, "це сталося між 7.00 та 8.00. Є свідки того, як все це відбувалося". Однак міліція наразі утримується від коментарів.
Пам'ятник знесли сьогодні вранці / bmr.gov.ua
Між тим, як повідомляє сайт 061.ua за словами директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислава Мороко, "пам'ятник був акуратно знятий з постаменту, але трохи пошкоджена одна з рук пам'ятника. За попередніми даними, це зробили люди в камуфляжі, але ми ще не можемо стверджувати, хто саме це був", - заявив Владислав Мороко.
Він не розбитий, а акуратно знятий з постаменту / bmr.gov.ua
Крім цього він підкреслив, що пам'ятник був внесений у список об'єктів, рекомендованих до демонтажу Інститутом національної пам'яті.
Цей пам'ятник підлягав демонтажу, повідомила міська влада / bmr.gov.ua
У міліції поки не коментують подію / bmr.gov.ua
Пам'ятник знесли невідомі люди в камуфляжі / bmr.gov.ua
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