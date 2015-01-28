В центрі Бердянська знесли пам'ятник Леніну (фото)

10:26, 28 січня 2015
Суспільство
2137 0

Сьогодні вранці в центрі Бердянська на Приморській площі невідомі в камуфляжі знесли пам'ятник Леніну.

В Бердянске снесли памятник Ленину / bmr.gov.ua

Як йдеться у повідомленні Бердянської міськради, "це сталося між 7.00 та 8.00. Є свідки того, як все це відбувалося". Однак міліція наразі утримується від коментарів.

Памятник снесли сегодня утром / bmr.gov.ua

Між тим, як повідомляє сайт 061.ua за словами директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислава Мороко, "пам'ятник був акуратно знятий з постаменту, але трохи пошкоджена одна з рук пам'ятника. За попередніми даними, це зробили люди в камуфляжі, але ми ще не можемо стверджувати, хто саме це був", - заявив Владислав Мороко.

Он не разбит, а аккуратно снят из постамента / bmr.gov.ua

Крім цього він підкреслив, що пам'ятник був внесений у список об'єктів, рекомендованих до демонтажу Інститутом національної пам'яті.

Этот памятник подлежал демонтажу, сообщили городские власти / bmr.gov.ua
В милиции пока не комментируют произошедшее / bmr.gov.ua
Памятник снесли неизвестные люди в камуфляже / bmr.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter