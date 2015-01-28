В центрі Бердянська знесли пам'ятник Леніну (фото)

Як йдеться у повідомленні Бердянської міськради, "це сталося між 7.00 та 8.00. Є свідки того, як все це відбувалося". Однак міліція наразі утримується від коментарів.

Між тим, як повідомляє сайт 061.ua за словами директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислава Мороко, "пам'ятник був акуратно знятий з постаменту, але трохи пошкоджена одна з рук пам'ятника. За попередніми даними, це зробили люди в камуфляжі, але ми ще не можемо стверджувати, хто саме це був", - заявив Владислав Мороко.

Крім цього він підкреслив, що пам'ятник був внесений у список об'єктів, рекомендованих до демонтажу Інститутом національної пам'яті.