Кримським вчителям урізали зарплату втричі

Про це Крим.Реалії розповіли співробітники однієї з шкіл півострова, які побажали не називати свої імена, щоб уникнути подальших репресій.

«Наприклад, якщо вчитель зі стажем 20 років і повною ставкою отримував у сільській школі в районі 15-18 тисяч рублів, то тепер їм будуть виплачувати голий оклад, без всіляких премій і бонусів. А це близько 5 тисяч рублів. Тобто, зарплата зменшилася у 3 рази, а ціни зросли як мінімум в 3-4», - розповіла одна з працівниць школи.

Більше того, кримські вчителі стверджують, що в багатьох школах півострова досі не отримали зарплату за грудень минулого року. Грудневі виплати обмежили поки лише авансом.

«На всі запитання і звернення бюджетників у районному управлінні освіти знизують плечима і кажуть, що немає грошей в бюджеті», - розповідають співробітники, відзначаючи, що ситуація почасти ускладнилася тим, що тепер зарплати і соціальні виплати здійснюють з місцевого бюджету, а не з федерального, як це було після «референдуму».

«Багато вчителів вже задумалися, а чи варто продовжувати працювати. Адже навантаження менше не стало. Більш того, якщо раніше вчителям доплачували за класне керівництво, за перевірку зошитів і так далі, то згідно російським законам, садити свій зір ми повинні безкоштовно. А класне керівництво тепер в обов'язковому порядку», - розповів один із педагогів.

Читайте такожГіркін зізнався, що голосувати за анексію Криму депутатів змусили озброєні люди (відео)Водночас російський міністр у справах Криму Олег Савельєв заявив, що з моменту «референдуму» і включення півострова до складу Росії середня зарплата кримчан зросла в 1,5 рази.

21 січня кримський «міністр» фінансів Володимир Левандовський на позачерговій сесії кримського «парламенту», затримки з виплати зарплати в Криму пов'язані з «повним переходом бюджетної системи Криму на російські стандарти».

До кінця січня поточного року всі бюджетні організації в Криму отримають заробітну плату в повному обсязі, запевнив він.

Раніше повідомлялося, що загальний борг по виплаті заробітної плати працівникам кримських підприємств на кінець 2014 року становив 241,5 млн. руб. При цьому самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов обіцяв тоді виплатити борги до початку 2015 року.