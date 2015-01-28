Кримським вчителям урізали зарплату втричі
Співробітників кримських шкіл попереджають про те, що обіцяного раніше підвищення зарплат чекати не варто, більш того планується урізати надбавки та премії.
Про це Крим.Реалії розповіли співробітники однієї з шкіл півострова, які побажали не називати свої імена, щоб уникнути подальших репресій.
«Наприклад, якщо вчитель зі стажем 20 років і повною ставкою отримував у сільській школі в районі 15-18 тисяч рублів, то тепер їм будуть виплачувати голий оклад, без всіляких премій і бонусів. А це близько 5 тисяч рублів. Тобто, зарплата зменшилася у 3 рази, а ціни зросли як мінімум в 3-4», - розповіла одна з працівниць школи.
Більше того, кримські вчителі стверджують, що в багатьох школах півострова досі не отримали зарплату за грудень минулого року. Грудневі виплати обмежили поки лише авансом.
«На всі запитання і звернення бюджетників у районному управлінні освіти знизують плечима і кажуть, що немає грошей в бюджеті», - розповідають співробітники, відзначаючи, що ситуація почасти ускладнилася тим, що тепер зарплати і соціальні виплати здійснюють з місцевого бюджету, а не з федерального, як це було після «референдуму».
«Багато вчителів вже задумалися, а чи варто продовжувати працювати. Адже навантаження менше не стало. Більш того, якщо раніше вчителям доплачували за класне керівництво, за перевірку зошитів і так далі, то згідно російським законам, садити свій зір ми повинні безкоштовно. А класне керівництво тепер в обов'язковому порядку», - розповів один із педагогів.
Читайте такожГіркін зізнався, що голосувати за анексію Криму депутатів змусили озброєні люди (відео)Водночас російський міністр у справах Криму Олег Савельєв заявив, що з моменту «референдуму» і включення півострова до складу Росії середня зарплата кримчан зросла в 1,5 рази.
21 січня кримський «міністр» фінансів Володимир Левандовський на позачерговій сесії кримського «парламенту», затримки з виплати зарплати в Криму пов'язані з «повним переходом бюджетної системи Криму на російські стандарти».
До кінця січня поточного року всі бюджетні організації в Криму отримають заробітну плату в повному обсязі, запевнив він.
Раніше повідомлялося, що загальний борг по виплаті заробітної плати працівникам кримських підприємств на кінець 2014 року становив 241,5 млн. руб. При цьому самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов обіцяв тоді виплатити борги до початку 2015 року.