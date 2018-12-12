Битва в рясах: на Тернопільщині у храмі побилися священики, одного госпіталізовано (відео)

Єпископа і кількох священиків люди виштовхали з храму, коли захищали свого настоятеля.

На Тернопільщині через конфлікт між єписокопом та священиком у храмі побилися отці, одного з них госпіталізовано.

Як повідомляється на веб-порталі, який позиціонує себе як офіційний сайт Тернопільської єпархії УАПЦ, керуючий єпархією архієпископ Тихон (Петранюк) у селі Винятинці Заліщицького району під час проведення богослужіння намагався зачитати указ про заборону в служінні клірику УАПЦ ТЄ протоієрею Івану Бойкові.

При цьому люди стали на захист свого священнослужителя та зачинили перед єпископом двері до храму. Почалася штовханина, словесна перепалка. Владиці Тихону вдалось увійти всередину. Коли він намагався перекричати людей, читаючи свій указ, почалася бійка.

Люди відібрали у владики посох, поломивши його навпіл, під час бійки між отцями були порвані сорочки, ряси, пролилася кров.

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В результаті о. Іван Бойко, як стверджується в повідомленні, опинився на стаціонарі лікарняного закладу зі струсом головного мозку та переломом ребер.

Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків управління Національної поліції в Тернопільській області, про потерпілого до них надійшла інформація з лікарняного закладу. Зараз за фактом інциденту правоохоронці проводять перевірку.

Бойко стверджує, що вже понад два місяці є кліриком УПЦ КП Тернопільської і Теребовлянської єпархії і підпорядковується Преосвященнійшому єпископу Тернопільському і Теребовлянському Павлу (Кравчуку), а не владиці Тихону.

Сам Тихон, за даними веб-порталу Тернопільської єпархії УАПЦ, був відсторонений від служіння в УПЦ КП після сумнівної пожежі в одному з храмів на Луганщині.

Єпископ, коментуючи місцевому телеканалу ІНТБ конфлікт у Винятинцях, запевнив, що жодної бійки не було.