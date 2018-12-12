У Москві зникла скандальна українська журналістка

В Україні проти Олени Бойко відкрито кримінальну справу за підозрою в державній зраді.

Відома львівська журналістка Олена Бойко, яка втекла з України, зникла в Росії.

Про це розповіла у Facebook дружина російського журналіста Юлія Норкіна з посиланням на заяву зниклої доньки.

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"О 9:30 ранку прийшов дільничний з двома у формі й одним цивільним, сказали, що їй потрібно пройти у відділок на кілька запитань. Вона одяглася й пішла з ними. Через кілька годин прийшов поліцейський, але подруга побоялася відкрити двері, бо мама попереджала взагалі нікому не відчиняти. Потім виявилося, що телефони вона залишила вдома, і з цього часу її досі немає й жодних ознак існування", – розповіла донька Бойко.

Коли вона почала телефонувати за всіма відомими номерами, у відділку сказали, що її немає. Потім повідомили, що Бойко відвезли у ФСБ.

"Підсумок сьогоднішнього ранку за інформацією, що у ФСБ її немає й не була ніде зареєстрована", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні проти Олени Бойко відкрито кримінальну справу за підозрою в державній зраді. У Росії вона відома своїми виступами з критикою чинною української влади на ток-шоу пропагандистських телеканалів.