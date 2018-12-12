Центр Києва завмер у заторах через снігопад (карта)

З 16.00 до Києва планується закрити в'їзд для великовантажного транспорту.

У Києві в середу, 12 грудня, через снігопад більшість доріг скували затори. В місті різко зросла кількість ДТП.

Згідно з даними Google-карт, на більшості центральних вулиць рух утруднено. Тянучки утворилися на бульварі Лесі Українки, вул. Великій Васильківській, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирській і в районі Бессарабського ринку.

Зазначимо, що з 16.00 до Києва планується закрити в'їзд для великовантажного транспорту.

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Автомобілі, які будуть неправильно припарковані, що заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть переміщатися евакуаторами для забезпечення прибирання вулиць від снігу.

Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні і завтра в столиці очікується ускладнення погодних умов. Так, 12 грудня у Києві сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-18 м/с.

У четвер, 13 грудня, вночі помірний, вдень невеликий сніг, приріст снігового покриву 13-18 см, на дорогах ожеледиця.