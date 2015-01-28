В Авдіївці та Дебальцевому немає світла і води, ремонти не можуть провести через обстріли

Про це на брифінгу повідомив перший заступник ДСНС Анатолій Бойко, повідомляє «Апостроф».

"Надзвичайно складна ситуація зберігається в місті Дебальцеве. В місті в даний час відсутнє централізоване водо-, тепло - та електропостачання", - сказав він.

Бойко також зазначив, що централізоване водо - і електропостачання в даний час відсутнє і в Авдіївці. ДСНС організувала в цих містах роздачу гуманітарної допомоги та підвезення води.

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Заступник голови ДСНС підкреслив, що тривають аварійно-відновлювальні роботи в Маріуполі. Таким чином, в мікрорайоні "Східний" підключені до електропостачання всі багатоповерхові будинки, завершуються роботи з підключення окремих будинків у приватному секторі. Роботи по відновленню ситуації тривають.

Газопостачання в Маріуполі немає в частині квартир у багатоповерхових будинках, де відсутні господарі, і в 7 приватних будинках, а також у 117 абонентів у прилеглих до міста населених пунктах.