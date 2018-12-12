За "спасибі": у Чернігові відкрили безкоштовну крамницю одягу (відео)

Постачати товар до цієї крамниці може кожен охочий, а от отоварюватися зможуть тільки малозабезпечені за відповідними документами.

У Чернігові відкрили крамницю, де малозабезпечені зможуть безкоштовно вибрати собі одяг.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Магазин розташовується на 20 кв. м, які були виділені волонтеру Юлії Гребнівій безоплатно. На даний момент у магазині вже більше тисячі одиниць товару. За тиждень жителі Чернігова принесли до магазину майже півтори тони речей, серед яких одяг, іграшки, ковдри, подушки та новорічні костюми. Жінка просить приносити чисті і хороші речі, які б згодилися і колишнім власникам. Наразі, за її словами, у магазині бракує взуття і чоловічого одягу.

«З Волинської області люди відгукнулися – чисті, випрані, нові речі, якими навіть не користувалися», - розповідає Юлія Гребніва про останнє надходження товару.

Втім, отоваритися за звичайне «спасибі» в цьому магазині зможуть лише незахищені верстви населення, показавши свій пенсійний чи, скажімо, посвідчення багатодітної родини.

Згодом, якщо пропозиції від людей перевищуватимуть попит, кожен охочий зможе обміняти свої речі на одяг з магазину.