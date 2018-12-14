У селищі на Чернігівщині встановили головну ялинку з кладовища

Встановлення новорічного дерева з кладовища викликало обурення жителів.

На Чернігівщині працівники комунального підприємства отримали догани за встановлення у центрі селища Сосниця ялинки, що росла на кладовищі.

Про це УНІАН повідомили у Сосницькій селищній раді.

Згідно з інформацією, на початку тижня на центральній площі селища під час приготування до свята відкриття ялинки, що заплановане на 19 грудня, було встановлено новорічне дерево. Однак цей факт викликав обурення жителів Сосниці, оскільки ялина була зрубана працівниками КП «Благоустрій –Сосниця» на території місцевого кладовища.

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Керівники комунального підприємства прийняли рішення про вирубку ялинки з кладовища і встановлення її на центральній площі селища без погодження з керівником громади Андрієм Портним, який на той час перебував у відпустці.

Зазначається, що ялинка – переросла, аварійна і становила небезпеку на кладовищі для надгробків та життя людей, які відвідували померлих родичів.

Учора голова селищної ради дав вказівку керівництву КП «Благоустрій-Сосниця» про демонтаж ялинки та встановлення іншої. Ялину демонтовано.

Відповідальним особам винесено догани за прийняття такого рішення.