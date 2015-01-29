Росіянку звинуватили в державній зраді на користь України

Проти мешканки Смоленської області порушено кримінальну справу за фактом державної зради в користь України. Світлана Давидова у квітні 2014 року звернулася в українське посольство, розповівши, що сусідня з її будинком військова частина спорожніла і солдати могли бути спрямовані в Донецьк. Зараз вона знаходиться в СІЗО «Лефортово». Про це повідомляє Коммерсантъ.

В 8:30 21 січня у двері квартири Анатолія Горлова і Світлани Давидової на вулиці 1-я Бозня міста Вязьми Смоленської області подзвонили. «У вічку я побачив нашого дільничного. Він через двері сказав, що на нас скаржаться сусіди. У нас було семеро дітей, але частина до того моменту пішла в школу, а частина ще спала»,- згадує Горлов.

Коли він відкрив двері, замість дільничного в квартиру увірвалися люди в чорному камуфляжі. Зайшов слідом чоловік у цивільному показав посвідчення слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу слідчого управління ФСБ РФ полковника юстиції Михайла Свинолупа. Слідчий Свинолуп заявив Світлані Давидовій, що вона затримана по справі №221-601, порушеній за ст. 275 КК РФ («Державна зрада»).

«Світлану тут же відвели, а будинку розпочався обшук»,- розповідає Горлов. Після декількох годин слідчих дій співробітники ФСБ винесли з будинку всі записні книжки, комп'ютер і ноутбук.

У кінці вересня 2014 року Міноборони відповіло на звернення депутата Дмитра Гудкова про «чутки, що стосуються дій російських військовослужбовців на території України». Заступник міністра оборони Микола Панков в листі депутату підкреслив, що «ці чутки поширюються в основному зарубіжними ЗМІ, в той час як Росія є стороною конфлікту» в Україні. Нагородження 76-ї десантно-штурмової дивізії чиновник пояснив «славним героїчним літописом» бойового з'єднання.

Через день чоловік Світлани Давидової дізнався, що її етапували до Москви, де Лефортовський районний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Відповідну справу зареєстровано в базі даних на офіційному сайті суду під номером 3/1-10/2015. У картці справи зазначено, що клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту задоволено.

За словами Анатолія Горлова, суд не став враховувати наявність у Світлани Давидової семи малолітніх дітей і направив її в СІЗО «Лефортово». «Я навіть не знаю, що було на суді, оскільки мені сказали спочатку, що її відвезли в Смоленськ, і я втратив день на її пошуки»,- говорить він.

Суть кримінальної справи зводиться до наступного. За даними ФСБ, в квітні 2014 року Світлана Давидова помітила, що військова частина №48886, розташована по сусідству з її будинком, фактично спорожніла. У цій частині дислокується 82-я окрема радіотехнічна Червонопрапорна ордена Олександра Невського бригада ГРУ.

Читайте такожЕкс-співробітник ФСБ Литвиненко перед смертю звинувачував Путіна в педофілії - ЗМІ

«Потім вона поїхала в центр у справах і в маршрутці побачила одного з службовців цієї частини. Зрозуміти, що він звідти, було неважко: він на всю маршрутку по телефону про це розповідав»,- розповідає Горлов. Зокрема, в телефонній розмові чоловік говорив своєму співрозмовнику, що його з товаришами по службі «невеликими групами переправляють до Москви, обов'язково в цивільному, а звідти далі у відрядження». Світлана Давидова, яка активно цікавилася ситуацією на сході України, вирішила, що мова йде саме про відрядження в Донецьк.

Повернувшись додому, вона розповіла про все чоловікові, а потім вирішила подзвонити в українське посольство в Москві. «Вона навіть собі записку написала про все це, її тепер підшили до справи. Світла зателефонувала українцям і сказала, що володіє такими даними і хоче запобігти можливим жертвам»,- згадує чоловік заарештованої.

З представниками посольства зв'язатися не вдалося, але Анатолій Горлов стверджує, що співробітники дипмісії обіцяли прийняти інформацію до відома. «Світлана взагалі проти цієї війни, але я б не сказав, що ми якісь активні учасники антивоєнних мітингів і опозиціонери. Вона раніше перебувала у КПРФ, але потім пішла ростити дітей. Не розумію, як ФСБ це все стало відомо»,- сказав Горлов.