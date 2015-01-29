Екс-голова Харківської облради покінчив життя самогубством - ЗМІ

14:42, 29 січня 2015
Суспільство
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За попередніми даними, чоловік повісився.

glavnoe.ua

Екс-голова Харківської обласної ради Олексій Колесник покінчив життя самогубством.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє МГ «Об'єктив».

За попередніми даними, 64-річний чоловік повісився.

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Похорон Олексія Колесника відбудеться завтра, 30 січня, о 12:00 в Будинку культури в м. Валки.

Видання "SQ" повідомляє, що інформацію про смерть Колесника підтвердили в Валківській райдержадміністрації.

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