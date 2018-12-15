"Не Винник": відомий телеведучий назвав найкращих виконавців 2018 року

Знаменитий ведучий вважає найкращою співачкою 2018 року Джамалу.

Ведучий програми "Караоке на Майдані", продюсер та шоумен Ігор Кондратюк розповів, кого він вважає найкращим виконавцем, найкращою співачкою та найкращим гуртом 2018 року.

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Ведучий зізнався під час чату на Главреді, що найкращим співаком року, що минає, вважає точно не Олега Винника.

"Співак 2018 - це, мабуть, Макс Барських. Не Винник. Мені більше подобається молодь. Хоча Винник співає крутіше, ніж Барських, у нього є вокал, на відміну від Макса. Зате у Макса є якісь прості мелодії, які мені чимось видаються магічними. Я добре знаю, як вони впливають на публіку", - поділився ведучий.

Щодо кращої співачки, Кондратюк не розділяє вибір організаторів премії M1 Music Awards-2018, які віддали звання "Співачки року" Насті Каменських. На його думку, першість за Джамалою - яку, до речі, навіть не включили у список співачок року премії.

"Співачка 2018... Навіть не знаю. Точно не Настя Каменських, як визнав M1 Music Awards-2018. Ставлюся з повагою до Олі Полякової, але теж - ні. Мабуть, співачкою року для мене є Джамала, хоча вона в цьому році заспівала трохи нових пісень - у неї зараз інші турботи, турботи мами. А так, навіть не знаю. Можливо, я б ще назвав Юлію Саніну. Мені подобається її вокал, і я нічого не можу з собою зробити", - розповів продюсер.

А от щодо гурту 2018 року Кондратюк розділив першість між двома колективами: "Без обмежень", тому що їхні пісні дуже часто звучать в радіоефірах, і Kazka – хітмейкер року.

"Група 2018 - це гурт "Без обмежень". Це не безперечний лідер. Якщо б мене запитали про те, хто продемонстрував найбільший прогрес в цьому році у радійних ефірах, то це гурт "Без обмежень ". Вони звучать на всіх радіостанціях. Хоча це - не мій гурт. Нехай також буде і Kazka - яким би дивним мені не здавалося творчість цієї групи, але в цьому році вони зуміли показати всім дуже жирнючую і смачну дулю. Вони заслужили називатися гуртом року. Хто не згоден, нехай спробує написати таку пісню, як "Плакала", яка наробила стільки хайп у всіх країнах", - поділився Кондратюк.