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"Не Винник": відомий телеведучий назвав найкращих виконавців 2018 року

23:55, 15 грудня 2018
Суспільство
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Ігор Кондратюк вважає кращим співаком 2018 року Макса Барських / скріншот

Ведучий програми "Караоке на Майдані", продюсер та шоумен Ігор Кондратюк розповів, кого він вважає найкращим виконавцем, найкращою співачкою та найкращим гуртом 2018 року.

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Ведучий зізнався під час чату на Главреді, що найкращим співаком року, що минає, вважає точно не Олега Винника.

"Співак 2018 - це, мабуть, Макс Барських. Не Винник. Мені більше подобається молодь. Хоча Винник співає крутіше, ніж Барських, у нього є вокал, на відміну від Макса. Зате у Макса є якісь прості мелодії, які мені чимось видаються магічними. Я добре знаю, як вони впливають на публіку", - поділився ведучий.

Щодо кращої співачки, Кондратюк не розділяє вибір організаторів премії M1 Music Awards-2018, які віддали звання "Співачки року" Насті Каменських. На його думку, першість за Джамалою - яку, до речі, навіть не включили у список співачок року премії.

"Співачка 2018... Навіть не знаю. Точно не Настя Каменських, як визнав M1 Music Awards-2018. Ставлюся з повагою до Олі Полякової, але теж - ні. Мабуть, співачкою року для мене є Джамала, хоча вона в цьому році заспівала трохи нових пісень - у неї зараз інші турботи, турботи мами. А так, навіть не знаю. Можливо, я б ще назвав Юлію Саніну. Мені подобається її вокал, і я нічого не можу з собою зробити", - розповів продюсер.

А от щодо гурту 2018 року Кондратюк розділив першість між двома колективами: "Без обмежень", тому що їхні пісні дуже часто звучать в радіоефірах, і Kazka – хітмейкер року.

"Група 2018 - це гурт "Без обмежень". Це не безперечний лідер. Якщо б мене запитали про те, хто продемонстрував найбільший прогрес в цьому році у радійних ефірах, то це гурт "Без обмежень ". Вони звучать на всіх радіостанціях. Хоча це - не мій гурт. Нехай також буде і Kazka - яким би дивним мені не здавалося творчість цієї групи, але в цьому році вони зуміли показати всім дуже жирнючую і смачну дулю. Вони заслужили називатися гуртом року. Хто не згоден, нехай спробує написати таку пісню, як "Плакала", яка наробила стільки хайп у всіх країнах", - поділився Кондратюк.

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Теги: #Настя Каменських#Олег Винник