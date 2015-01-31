Нацгвардія почала патрулювати кордон України з самопроголошеним Придністров'ям

До прикордонних загонів командирували бійців, які повернулись із зони АТО, йдеться в сюжеті ТСН.

Вони разом із прикордонниками патрулюватимуть межу з невизнаною республікою. Ідеться про ділянку, завдовжки в 140 кілометрів.

Також разом стоятимуть на блокпостах, облаштованих на трасах, які ведуть від пунктів пропуску в Україну.

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"Вони знаходилися в зоні АТО. Там співпрацювали на східних рубежах. Хлопці розуміють, що їм треба тут робити і ми їм допомагаємо в цьому", - розповів інспектор прикордонної служби Віктор Боднар.

Жителі довколишніх сіл спочатку з пересторогою зустріли появу озброєних чоловіків у незнайомій формі.

Утім після роз'яснювальної роботи люди почали навіть допомагати новоприбулим – приносити продукти та будматеріали для укріплення блокпостів.