Із Дебальцевого в п'ятницю вивезли 310 місцевих жителів

З міста Дебальцеве вчора за сприяння Донецької обласної державної адміністрації рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій вивезено 310 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, 250 осіб вивезено до міста Святогірськ та 60 людей - до Артемівська.

Загалом за останні три дні (з 28 по 30 січня) з міст Авдіївка, Дебальцеве, Світлодарськ перевезено 956 осіб, з них 161 дитина.

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Також із міста Щастя Луганської області рятувальниками вчора було вивезено 28 дітей до Сєвєродонецька, яких розмістили у школі-інтернаті. Дітей забезпечено всіма умовами для проживання та навчання. Із селища Троїцього Попаснянського району було вивезено 62 особи (у тому числі 10 дітей). Люди були вивезені до селища Лисичанський Попаснянського району.

Крім того, за рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки, підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій на залізничних вокзалах в містах Слов’янськ та Костянтинівка розгорнуто транзитні пункти пропуску громадян, які використовуватимуться не лише як пункти переміщення, а як центри психологічної, медичної допомоги, а також вирішення соціально-побутових питань внутрішньо переміщених осіб. У ДСНС зазначили, що з кожною людиною окремо буде вирішуватись питання, куди її вивозити і які нагальні потреби необхідно задовольнити.