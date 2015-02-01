ЗМІ: У Донецькій області знайдене тіло, схоже на викраденого екс-заступника Штепи

Про це повідомляють Новости Донбасса.

Цю інформацію підтвердив начальник ГУ МВС Донецької області В'ячеслав Аброськін, який зазначив, що офіційно процедура впізнання ще не проведена.

Нагадаємо, за словами дружини Кульматицкого, 28 січня він був викрадений невідомими озброєними людьми.

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