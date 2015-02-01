У Києві вночі 2 автомобілі і БТР потрапили в ДТП (фото)

У ніч на 1 лютого в Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів і БТР.

Як повідомляє ТСН, військова техніка не постраждала. Аварія сталася біля метро Печерська, навпроти будівлі Центральної виборчої комісії (пл. Лесі Українки, 1). Інформації про постраждалих немає.

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