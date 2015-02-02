Перший тиждень лютого принесе в Україну потепління до +12 градусів

Протягом дня температура складе 0-7 градусів тепла, у південній частині місцями до 10-12 тепла. Вночі очікується від 4 морозу до 3 тепла, на заході можливо до 4-9 морозу. Про це повідомляє «Оpogode».

Невелике похолодання ймовірно у другій половині тижня, вдень до 3 морозу до 4 тепла, вночі на півночі й заході температура повітря знизиться до 0-5 морозу, в західних областях до 7-10 морозу.

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2 лютого на сході і в південній частині очікуються дощі, 3 лютого дощі втримаються на півдні і випаде мокрий сніг, на заході та крайній півночі. 4 лютого істотні опади в Україні малоймовірні. А протягом 5-8 лютого в Україні збільшиться хмарність, місцями випаде мокрий сніг, на півдні - переважно дощі.

У Києві опади у вигляді мокрого снігу очікуються місцями 3 і протягом 5-8 лютого. 2 і 4 лютого буде переважати суха погода. Температура повітря в столиці вночі коливатиметься в межах вночі 0-4 морозу, вдень 0-4 тепла, наприкінці тижня температура знизиться на 2-4 градуси.