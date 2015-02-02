В Одеській області евакуювали багатоповерхівку через повідомлення про мінування

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, 1 лютого о 13.20 у квартирі одного із п'ятиповерхових будинків Ізмаїла був виявлений чоловік 1951 р. н., що наклав на себе руки.

«Він повісився, причина - сімейно-побутові проблеми», - сказав Шаблієнко.

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Чоловік залишив передсмертну записку, а також диктофон із записом свого голосу. Зокрема, він стверджував, що замінував житловий будинок бойовими гранатами, які нібито перебувають у підвалі.

На місце події прибули правоохоронці, співробітники ДСНС, швидка допомога, фахівці-вибухотехніки, керівництво міста. З будинку евакуювали 30 осіб.

«Внаслідок ретельного обстеження підвалу, жодних вибухових пристроїв не виявлено», - зазначив начальник відділу.

Самогубець - військовий у відставці, останнім часом працював воєнруком в одному з місцевих навчальних закладів.

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