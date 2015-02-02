В Одеській області евакуювали багатоповерхівку через повідомлення про мінування
В Одеській області евакуювали мешканців багатоповерхового будинку через неправдиве повідомлення про мінування із передсмертної записки мешканця, що наклав на себе руки.
Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, 1 лютого о 13.20 у квартирі одного із п'ятиповерхових будинків Ізмаїла був виявлений чоловік 1951 р. н., що наклав на себе руки.
«Він повісився, причина - сімейно-побутові проблеми», - сказав Шаблієнко.
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Чоловік залишив передсмертну записку, а також диктофон із записом свого голосу. Зокрема, він стверджував, що замінував житловий будинок бойовими гранатами, які нібито перебувають у підвалі.
На місце події прибули правоохоронці, співробітники ДСНС, швидка допомога, фахівці-вибухотехніки, керівництво міста. З будинку евакуювали 30 осіб.
«Внаслідок ретельного обстеження підвалу, жодних вибухових пристроїв не виявлено», - зазначив начальник відділу.
Самогубець - військовий у відставці, останнім часом працював воєнруком в одному з місцевих навчальних закладів.
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