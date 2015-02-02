З'явилися перші фотографії з місця смерті "Скрябіна"
12:01, 02 лютого 2015Суспільство
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ДТП сталося близько 8:20 біля села Лозуватка. Позашляховик, в якому знаходився співак, зіткнувся з молоковозом.
Місце аварії / 1kr.ua
За інформацією прес-служби ГУ МВС у Дніпропетровській області, в результаті ДТП постраждали дві жінки, повідомляє 1kr.ua.
/ 1kr.ua
На місці працюють рятувальники, які дістають постраждалих з автомобіля за допомогою спеціального обладнання.
/ 1kr.ua
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