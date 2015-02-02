З'явилися перші фотографії з місця смерті "Скрябіна"

12:01, 02 лютого 2015
Суспільство
30922 0

ДТП сталося близько 8:20 біля села Лозуватка. Позашляховик, в якому знаходився співак, зіткнувся з молоковозом.

Место аварии / 1kr.ua

За інформацією прес-служби ГУ МВС у Дніпропетровській області, в результаті ДТП постраждали дві жінки, повідомляє 1kr.ua.

/ 1kr.ua

На місці працюють рятувальники, які дістають постраждалих з автомобіля за допомогою спеціального обладнання.

/ 1kr.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter