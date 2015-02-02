Незважаючи на весняне тепло, вночі Україну накриє снігом та дощем

3 лютого циклон над Україною зумовить вологу погоду, вночі опади охоплять всю Україну, сніг і мокрий сніг випаде переважно на півночі та заході, на решті території сніг перейде в дощ. На дорогах ожеледиця, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря в Україні вночі 0-5 морозу, вдень досягне 0-6 тепла, в Криму до 6-8 градусів тепла.

У західній частині - пройдуть опади переважно у вигляді снігу і мокрого снігу. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, місцями до 4-9 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

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У північних областях переважатиме мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У центральній частині вночі очікується мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 тепла.

У східних областях вночі очікується дощ, місцями мокрий сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2-7 тепла.

У південній частині пройдуть дощі, вдень опади більш вірогідні в Криму. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У Києві місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-4 морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/ с.