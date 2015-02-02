Андрія Кузьменка поховають 4 лютого у Львівській області

Поховають музиканта у Львівській області. Про це розповів ТСН друг загиблого - продюсер Володимир Бебешко.

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Попередньо планують похорон на цвинтарі в Брюховичах, але остаточно рідні музиканта ще не визначилися. Можливо, оберуть інше місце.

Сьогодні на центральні площі українських міст виходять шанувальники Кузьми - приносять квіти, свічки та лампадки, співають пісні групи. У Львові близько тисячі прихильників заспівали "Старі фотографії", з цією ж піснею відбувається прощання з лідером "Скрябіна" в Києві.