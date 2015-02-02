Андрія Кузьменка поховають 4 лютого у Львівській області
19:23, 02 лютого 2015Суспільство
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Похорон лідера "Скрябіна" Андрія Кузьменка відбудеться в середу, 4 лютого.
Андрія Кузьменка поховають на Львівщині / УНІАН
Поховають музиканта у Львівській області. Про це розповів ТСН друг загиблого - продюсер Володимир Бебешко.
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Попередньо планують похорон на цвинтарі в Брюховичах, але остаточно рідні музиканта ще не визначилися. Можливо, оберуть інше місце.
Сьогодні на центральні площі українських міст виходять шанувальники Кузьми - приносять квіти, свічки та лампадки, співають пісні групи. У Львові близько тисячі прихильників заспівали "Старі фотографії", з цією ж піснею відбувається прощання з лідером "Скрябіна" в Києві.
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