Одеський пенсіонер передав бійцям АТО близько 2 тисяч протигазів із власної колекції
74-річний житель Одещини почав збирати протигази ща за часів СРСР, на випадок техногенної катастрофи.
В Одесі пенсіонер передав близько 2 тисяч протигазів для українських військових.
Як повідомила УНІАН волонтер Аліна Подолянка, засоби індивідуального захисту передав 74-річний житель села Мар‘янівка Овідіопольського району Одеської області.
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«Василь Тимофійович - колишній морський піхотинець. Почав збирати протигази за часів СРСР, на випадок техногенної катастрофи. Зокрема, виходячи з того, що в місті розташований аміачний завод», - сказала Подолянка.
У колекції, переданій пенсіонером, є також дитячі протигази. Їх волонтери, на прохання чоловіка, залишать на місцевому складі «про всяк випадок».
Усі протигази пенсіонер придбав за власні кошти. Зберігав ці засоби захисту, упакувавши в ящики, в підвалі свого будинку.