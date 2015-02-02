Одеський пенсіонер передав бійцям АТО близько 2 тисяч протигазів із власної колекції

В Одесі пенсіонер передав близько 2 тисяч протигазів для українських військових.

Як повідомила УНІАН волонтер Аліна Подолянка, засоби індивідуального захисту передав 74-річний житель села Мар‘янівка Овідіопольського району Одеської області.

Читайте такожКоваль з Рівненської області самотужки відновив п'ять одиниць бронетехніки

«Василь Тимофійович - колишній морський піхотинець. Почав збирати протигази за часів СРСР, на випадок техногенної катастрофи. Зокрема, виходячи з того, що в місті розташований аміачний завод», - сказала Подолянка.

У колекції, переданій пенсіонером, є також дитячі протигази. Їх волонтери, на прохання чоловіка, залишать на місцевому складі «про всяк випадок».

Усі протигази пенсіонер придбав за власні кошти. Зберігав ці засоби захисту, упакувавши в ящики, в підвалі свого будинку.