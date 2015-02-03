Міноборони просить надати українське громадянство одному з учасників АТО
18:51, 03 лютого 2015Суспільство
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Міністерство оборони підготувало подання на ім'я президента Петра Порошенка з проханням надати українське громадянство учаснику АТО Іллі Богданову, який є громадянином Росії.
Міноборони просить українське громадянство для учасника АТО / Ілля Богданов facebook.com
Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в соцмережі. "Не забулося, не пропало. Ілля Богданов, в четвер постараємося підписати. Дякуємо за допомогу Юридичної сотні",- написав Юрій Бірюков.
Він додав, що національний інтерес полягає в тому, що Ілля Богданов брав участь у волонтерському русі під час Євромайдану, а потім в зоні проведення АТО. За інформацією радника президента, у зоні АТО Ілля Богданов надавав медичну та волонтерську допомогу мирним громадянам, брав участь у пошукових та рятувальних заходах.
Ілля Богданов родом з Владивостока. У 2010 році закінчив Хабаровський прикордонний інститут ФСБ Росії.
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