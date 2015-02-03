Міноборони просить надати українське громадянство одному з учасників АТО

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в соцмережі. "Не забулося, не пропало. Ілля Богданов, в четвер постараємося підписати. Дякуємо за допомогу Юридичної сотні",- написав Юрій Бірюков.

Він додав, що національний інтерес полягає в тому, що Ілля Богданов брав участь у волонтерському русі під час Євромайдану, а потім в зоні проведення АТО. За інформацією радника президента, у зоні АТО Ілля Богданов надавав медичну та волонтерську допомогу мирним громадянам, брав участь у пошукових та рятувальних заходах.

Ілля Богданов родом з Владивостока. У 2010 році закінчив Хабаровський прикордонний інститут ФСБ Росії.