У Чернігові міліція закрила підпільне казино у колишньому бомбосховищі



Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, гравці потрапляли в підпільне казино, спустившись у підземний хід в 30 метрах від об`єкта. Власне сам гральний заклад розташовувався у підвалі житлового будинку у центрі міста. Заклад мав три входи – два з них, оснащені металевими дверима з гратами і камерами відеоспостереження по периметру будівлі, а також особливий третій – підземний. Клієнти запускалися всередину тільки за дзвінком, після узгодження та ”ідентифікації” відеокамерою.

Міліціонери оточили заклад з усіх трьох входів та у присутності понятих спиляли замки металевих дверей, грат і потрапили всередину, де виявили три ігрові зали. У двох великих були встановлені 16 ігрових автоматів, а в маленькому – 7 комп`ютерів-симуляторів. На момент приїзду міліції в залах перебувало 10 гравців, які в подальшому дали свідчення. Ігрове обладнання було вилучено правоохоронцями.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження з ознаками злочину за ч. 1 ст. 203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом), який карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Як уточнили УНІАН у фонді комунального майна Чернігівської міської ради, підвал житлового будинку раніше був бомбосховищем, але потім це приміщення було знято з обліку службою цивільного захисту і у 2012 році приватизовано підприємцем.