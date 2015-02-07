У Мюнхені невідомі осквернили могилу Бандери (фото)
00:40, 07 лютого 2015Суспільство
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Невідомі поглумилися над могилою лідера Організації українських націоналистів Степана Бандери в німецькому Мюнхені.
У Мюнхені невідомі осквернили могилу Бандери / twitter.com/VadymKostiuk
Про це повідомив генеральний консул України в Німеччині Вадим Костюк в Twitter.
"Щойно повідомили про новий акт вандалізму на могилі С.Бандери! З'ясовую деталі. Герої не тільки не вмирають, але й продовжують воювати", - написав він.
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Костюк також виклав фотографії, на яких видно, що хрест на могилі Бандеры обмалювали.
twitter.com/VadymKostiuk
Щойно повідомили про новий акт вандалізму на могилі С.Бандери! З'ясовую деталі. Герої не тільки не вмирають, але й продовжують воювати!!!
— Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) February 6, 2015
С.Бандера і зараз "тримає удар"! А тим, хто намагається змагатися з мертвими, - Бог суддя та наступні покоління! pic.twitter.com/zb4kB5bxPT
— Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) February 6, 2015
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