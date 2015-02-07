У Мюнхені невідомі осквернили могилу Бандери (фото)

Про це повідомив генеральний консул України в Німеччині Вадим Костюк в Twitter.

"Щойно повідомили про новий акт вандалізму на могилі С.Бандери! З'ясовую деталі. Герої не тільки не вмирають, але й продовжують воювати", - написав він.

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Костюк також виклав фотографії, на яких видно, що хрест на могилі Бандеры обмалювали.