Заявлений сепаратистами мітинг у Маріуполі проти мобілізації не відбувся

Про це повідомив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

”Гучно заявлений мітинг маріупольських сепаратистів з протестом проти мобілізації закінчився не почавшись», - написав він.

На його думку, ”мабуть залишки маріупольських сепаратистів не захотіли бути зафіксованими на фото і відео і вважали за краще відсидітися по домівках, незважаючи на завзяті заклики поводирів з російських спецслужб у соцмережах, - вийти і заявити свій протест проти мобілізації, що проводиться хунтою”.

Читайте такожБойовики обстріляли околиці Маріуполя: загинув один військовий, двоє поранені”Думаю, що так відтепер буде і завжди! Живеш в Україні, але любиш Росію більше - збирай манатки і вперед на Колиму!”, - додав Геращенко.

Він також підкреслив, що в Маріуполі замість мітингу проти мобілізації на площі пройшов мітинг прихильників України. «Було від 300 до 500 осіб», - написав Геращенко.