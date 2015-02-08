Заявлений сепаратистами мітинг у Маріуполі проти мобілізації не відбувся
Заявлений на сьогодні сепаратистами мітинг у Маріуполі проти мобілізації не відбувся.
Про це повідомив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
”Гучно заявлений мітинг маріупольських сепаратистів з протестом проти мобілізації закінчився не почавшись», - написав він.
На його думку, ”мабуть залишки маріупольських сепаратистів не захотіли бути зафіксованими на фото і відео і вважали за краще відсидітися по домівках, незважаючи на завзяті заклики поводирів з російських спецслужб у соцмережах, - вийти і заявити свій протест проти мобілізації, що проводиться хунтою”.
Читайте такожБойовики обстріляли околиці Маріуполя: загинув один військовий, двоє поранені”Думаю, що так відтепер буде і завжди! Живеш в Україні, але любиш Росію більше - збирай манатки і вперед на Колиму!”, - додав Геращенко.
Він також підкреслив, що в Маріуполі замість мітингу проти мобілізації на площі пройшов мітинг прихильників України. «Було від 300 до 500 осіб», - написав Геращенко.