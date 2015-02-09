У Криму активіста Майдану посадили на 2 місяці за побиття беркутівця

Про це повідомляє "рупор" прокремлівської кримської "влади" Крим.Інформ з посиланням на прокуратуру Криму.

Згідно з повідомленням, Костенко інкримінується скоєння злочину, передбаченого п. "Б" ч. 2 ст. 115 КК РФ - "умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи".

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"Суд задовольнив клопотання слідчого органу, підтриманого прокуратурою республіки, і виніс постанову про арешт Костенко строком на два місяці", - наголошується в повідомленні.

"Раніше за ініціативою прокурора Криму Наталії Поклонський слідство порушило кримінальну справу за фактом посягання на життя бійців кримського спецпідрозділу" Беркут "під час масових заворушень в Києві в лютому 2014 року з боку радикально налаштованих активістів Майдану", - нагадує проросійський видання.

Також наголошується, що в даний час визнані потерпілими 49 бійців "Беркута", які "постраждали в ході вуличних безладів".