"Карту поляка" отримали майже 60 тисяч громадян України

Про це свідчать дані Міністерства закордонних справ Польщі, які є в розпорядженні УНІАН. "З початку реалізації закону про "карту поляка" в світі видано 134,7 тис. таких карт, з яких в Україні - 57,5 тис.", - зазначили в міністерстві.

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У минулому році заявки на отримання такого документа подали близько 10 тис. громадян України.

За даними МЗС Польщі, консульства в Україні в даний час займають друге місце після Білорусі за кількістю "карт поляка", які видаються заявникам.

Як повідомляв УНІАН, українці до 2013 року були лідерами серед іноземців, які отримали "карту поляка", які Польща почала видавати в 2008 році.

Довідка УНІАН. Польща вирішила ввести спеціальну "карту поляка" для підтримки польських громадян і їх нащадків в 15 країнах, утворених після розпаду СРСР. Цей документ передбачає низку пільг для власників картки, серед яких безкоштовні візи, медичне обслуговування, знижки на проїзд у транспорті і спрощена процедура отримання дозволу на постійне проживання в Польщі.