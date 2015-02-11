В Одесі знову прогримів вибух (фото)

У вівторок, 10 лютого, близько 23:00 у центрі Одеси по вулиці вулиці Коблівській, 42 стався вибух.

Вибух прогримів в житловому будинку на другому поверсі, повідомляє "Новое время". Тут розташовуються офіси Адвокатського кабінету і Центральної адвокатської контори, а також хостел More.

Як розповіли в міліції, за попередніми даними, вибухнуло щось біля вхідних дверей, ніхто з людей не постраждав, повідомляє "Таймер".

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Нещодавно співробітники СБУ спільно з міліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, яка поставляла диверсантам вогнепальну зброю і вибухівку для здійснення терактів в Одесі.

Раніше повідомлялося, що біля офісу Приватбанку в Суворовському районі Одеси міліція знешкодила вибуховий пристрій.