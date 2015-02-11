Завтра в Україні буде сонячно, а протягом дня потеплішає на 15 градусів

Холодне повітря арктичного походження в Україні ще утримається. Температура повітря вночі 9-15 градусів морозу, вдень потеплішає до 4 морозу - 3 градусів тепла, а на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 7-12 морозу, на північному заході 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі 10-15 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла.

В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 8-13 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла.

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У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-15, вдень 0-5 градусів морозу, на Донеччині місцями до 2 тепла.

У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 4 морозу до 2 тепла, вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 10-13 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на півдні пориви до 15-20 м/с.