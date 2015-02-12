Лауреатом Шевченківської премії з літератури став Юрій Буряк, а не Юрій Щербак

03:03, 12 лютого 2015
Суспільство
1330 0

Лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2015 рік у номінації «Література» став не Юрій Щербак, а поет Юрій Буряк  - за книгу поезій «Не мертве море» (представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка). 

Фото из сайта поэта

Цю інформацію підтвердили в Шевченківському комітеті, пише Телекритика

Напередодні газета «День» повідомила, що в номінації «Література» переміг Юрій Щербак за трилогію «Час смертохристів», «Час великої гри» і «Час Тирана. Прозріння 2084 року». Нині цю інформацію із сайту «Дня» вже видалено.

Інші лауреатри Шевченківської премії за 2015 рік були названі правильно. Переможцем у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» став Костянтин Москалець за книжку есеїв «Сполохи». У номінації «Образотворче мистецтво» лауреатом став Микола Компанець за мистецький цикл «Земля моїх батьків». Премію у номінації «Театральне мистецтво» здобув Петро Панчук, актор Національного театру ім. І. Франка, за втілення образу Тараса Шевченка на вітчизняній театральній сцені.

Читайте такожШевченківську премію-2015 присудили тільки в чотирьох номінаціях - ЗМІ

Цьогоріч Національну премію у номінаціях «Публіцистика і журналістика», «Музичне мистецтво» і «Концертно-виконавське мистецтво» вирішено було не вручати.

Рішення Шевченківського комітету затвердив його голова Борис Олійник. Далі (за процедурою) секретаріат подасть документи переможців і свої протоколи в Адміністрацію Президента України, щоб глава держави Петро Порошенко підписав указ. Планується, що, за традицією, церемонія нагородження відбудеться до дня народження Кобзаря.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter