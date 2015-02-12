Лауреатом Шевченківської премії з літератури став Юрій Буряк, а не Юрій Щербак

Цю інформацію підтвердили в Шевченківському комітеті, пише Телекритика

Напередодні газета «День» повідомила, що в номінації «Література» переміг Юрій Щербак за трилогію «Час смертохристів», «Час великої гри» і «Час Тирана. Прозріння 2084 року». Нині цю інформацію із сайту «Дня» вже видалено.

Інші лауреатри Шевченківської премії за 2015 рік були названі правильно. Переможцем у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» став Костянтин Москалець за книжку есеїв «Сполохи». У номінації «Образотворче мистецтво» лауреатом став Микола Компанець за мистецький цикл «Земля моїх батьків». Премію у номінації «Театральне мистецтво» здобув Петро Панчук, актор Національного театру ім. І. Франка, за втілення образу Тараса Шевченка на вітчизняній театральній сцені.

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Цьогоріч Національну премію у номінаціях «Публіцистика і журналістика», «Музичне мистецтво» і «Концертно-виконавське мистецтво» вирішено було не вручати.

Рішення Шевченківського комітету затвердив його голова Борис Олійник. Далі (за процедурою) секретаріат подасть документи переможців і свої протоколи в Адміністрацію Президента України, щоб глава держави Петро Порошенко підписав указ. Планується, що, за традицією, церемонія нагородження відбудеться до дня народження Кобзаря.