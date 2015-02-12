Порошенко заявив, що всі заручники будуть звільнені протягом 19 днів
11:43, 12 лютого 2015Суспільство
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Президент Петро Порошенко заявив, що досягнута домовленість про звільнення всіх полонених протягом 19 днів.
REUTERS
Про це він заявив на прес-конференції в Мінську за підсумками переговорів "нормандської четвірки".
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"Досягнута домовленість про звільнення всіх заручників протягом 19 днів", - написав у своєму "Твіттері" редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов.
"ДОСЯГНУТА ДОМОВЛЕНІСТЬ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВСІХ ЗАРУЧНИКІВ ПРОТЯГОМ 19 ДНІВ" - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Заложників, полонених? Савченко?
- Alexey Venediktov (@aavst) February 12, 2015
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