Порошенко заявив, що всі заручники будуть звільнені протягом 19 днів

11:43, 12 лютого 2015
Суспільство
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Президент Петро Порошенко заявив, що досягнута домовленість про звільнення всіх полонених протягом 19 днів.

REUTERS

Про це він заявив на прес-конференції в Мінську за підсумками переговорів "нормандської четвірки".

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"Досягнута домовленість про звільнення всіх заручників протягом 19 днів", - написав у своєму "Твіттері" редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов.

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