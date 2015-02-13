У Павлограді Дніпропетровської області відкрили перше модульне містечко для переселенців (фото)

Як повідомили в прес-службі Дніпропетровськой ОДА, в урочистостях взяли участь голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, Надзвичайний та Повноважний посол ФРН в Україні Крістоф Вайль та радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман.

Згідно з повідомленням, це найбільше модульне містечко з 7-ми, що зводилися у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. У комфортабельних тимчасових будиночках вже оселилося близько 450 переселенців з Донбасу.

Загалом модульне містечко в Павлограді може прийняти 640 людей. Кожен з тих, хто був вимушений тікати з власної домівки у Донецькій та Луганській областях, зможе оселитися тут на 3 місяці. За цей час йому буде підібране постійне житло на території області чи в інших регіонах країни.

«Люди, які переїхали сюди обрали мирне життя. Вони не захотіли жити під "ДНР" та "ЛНР". В цю хвилину руку допомоги простягли нам наші друзі – Уряд Німеччини. Завдяки таким вчинкам ми розуміємо, що єдина Україна та єдина Європа – це не просто слова», - сказав Трейгерман.

У свою чергу Вайль подякував за роботу обласній владі, МНС, владі Павлограда, Німецькому товариству міжнародного співробітництва.

«Ці будинки – частина обіцянки, яку дала Ангела Меркель під час свого візиту в Україну щодо полегшення життя людей, які повинні були втікати від війни. Це знак німецької солідарності з Україною. Німеччина й Європа не залишать вашу країну в цей складний час на самоті. Ми на вашому боці», - відзначив посол ФРН.

Читайте такожУсі модульні містечка для переселенців із Донбасу обіцяють відкрити до кінця лютогоВін також додав, що "наша спільна мета, щоб люди, які будуть жити в цих містечках та ще багато сотень інших, повернулись назад у свої домівки".

Транзитне містечко складається з будинків з кімнатами сімейного типу, гуртожитку, пральні та адміністративної будівлі. Модульні будиночки повністю обладнані всім необхідним для життя. У будинках є всі зручності, кухні обладнані електричними плитками, мають необхідний посуд.

Всього на майданчику змонтовано 13 будинків 10-модульного типу, 4 будинки 28-модульного типу та 3 адміністративно-господарчі будівлі. Всі будиночки укомплектовані ліжками, шафами, матрацами, постільним приладдям, столами та стільцями, кухонним інвентарем (посудом та столовими приборами), холодильниками, засобами особистої гігієни.

За даними ОДА, наразі в Павлограді перебувають близько 6 тис переселенців.

Загалом на Дніпропетровщині у рамках партнерства з Німеччиною, зокрема з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, вже збудовано 5 модульних містечок: у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі та Павлограді. Всі містечка знаходяться на балансі громади цих міст. Разом вони готові прийняти 2040 переселенців. Наступні 4 містечка будуть відкриті найближчим часом.

Довідка УНІАН. Проект з надання тимчасового житла жителям Донецької та Луганської областей в зимовий період реалізується на кошти, виділені урядом Німеччини, Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ). Окрім Дніпропетровської області, модульні містечка побудовані також у Харкові та Запоріжжі.