В Одеській області шість пам'ятників Леніну перебувають під охороною держави - ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Володимир Мещеряков.

«На сьогоднішній день на території Одеської області під охороною держави перебувають лише 6 пам'ятників Леніну. Зокрема, на території Одеського морського торговельного порту, в місті Іллічівську і в районах області - 4 пам'ятки, на яких зображені Ленін і Горький. За їх руйнування або пошкодження законодавства передбачено кримінальну відповідальність», - сказав Мещеряков.

Читайте такожВ Одеській області «обезголовили» пам'ятник ЛенінуПересувати їх можна тільки з дозволу Міністерства культури.

Він додав, що інші пам'ятники Леніну, розташовані на території регіону, згідно з наказом Міністерства культури і туризму від 14 жовтня 2008 року визнані такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Мещеряков повідомив, що віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив про готовність Мінкульту розглянути питання про виключення всіх пам'яток, пов'язаних з тоталітарним режимом, з Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Однак нормативних документів або офіційних роз'яснень щодо цього питання, до управління охорони культурної спадщини облдержадміністрації поки не надходило, зазначив Мещеряков.