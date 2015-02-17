Населення України за минулий рік скоротилося на понад 140 тисяч осіб - Держстат
13:03, 17 лютого 2015Суспільство
406 0
Населення України без урахування Криму станом на кінець 2014 року становило 42 млн 928 тис. 900 осіб, що на 144 тис. 182 осіб менше, ніж станом на кінець 2013 року.
REUTERS
Про це повідомили в Державній службі статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, показники за 2014 рік попередні й можуть бути уточнені.
Кількість новонароджених за рік становила 465 893 осіб, кількість померлих – 632 667 осіб.
Читайте такожНаселення планети до Нового року досягне 7,2 мільярда
Міграційний приріст населення за рік становив 22 592 осіб, зокрема кількість прибулих до країни – 542 506 осіб, вибулих – 519 914 осіб.
Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter