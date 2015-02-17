Населення України за минулий рік скоротилося на понад 140 тисяч осіб - Держстат

Про це повідомили в Державній службі статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, показники за 2014 рік попередні й можуть бути уточнені.

Кількість новонароджених за рік становила 465 893 осіб, кількість померлих – 632 667 осіб.

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Міграційний приріст населення за рік становив 22 592 осіб, зокрема кількість прибулих до країни – 542 506 осіб, вибулих – 519 914 осіб.

Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.